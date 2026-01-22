HEAŞ ile ESTÜ arasında havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için protokol imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine ve işletmede mesleki eğitim programının güçlendirilmesine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

ESTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirilen imza törenine, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile HEAŞ ve üniversite yöneticileri katıldı.

İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programı kapsamında ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümü öğrencilerinin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uygulamalı eğitim almaları, sektördeki yetkinlik ve sorumluluklarını artırarak nitelikli personel olarak yetiştirilmeleri hedeflenecek.

Mutabakat muhtırası, havalimanı işletmeciliği alanında teorik bilginin pratik deneyimle birleşmesini sağlayacak.

Öğrenci ve mezunların istihdam olanaklarını güçlendirecek şekilde teknik eğitim, staj ve proje çalışmalarını da içerecek.

Ayrıca HEAŞ personelinin akademik gelişimine destek verecek lisansüstü eğitim fırsatları, sertifikasyon programları ve ortak araştırma projelerini de kapsayan işbirliği sayesinde havacılık sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanacak, uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirilecek.

İmza töreninde konuşan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın son yıllardaki hızlı büyümesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı küresel havacılık ekosistemi içerisindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde kaydedilen bu sürdürülebilir büyüme, yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarıyla değil aynı zamanda ileri teknik yetkinlikler ve nitelikli insan kaynağıyla desteklendiğinde kalıcı hale gelmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemizin her alanda ortaya koyduğu tam bağımsızlık vizyonuna HEAŞ olarak havacılık sektörünün insan kaynağı boyutunda katkı sunmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen 'Milli Yetkinlik Hamlesi' vizyonuna insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızla aktif biçimde katkı sağlıyoruz. HEAŞ olarak bu vizyonu yalnızca bir stratejik hedef olarak değil aynı zamanda kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz. Hayata geçirilen bu önemli işbirliğinin ülkemizin havacılık ekosistemini güçlendireceğine, kurumsal ve sektörel bilgi birikimini derinleştireceğine ve geleceğin yetkin havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. İmzalanan mutabakat muhtırasının ülkemizin havacılık altyapısına, kurumsal bilgi birikimine ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine kalıcı ve stratejik katkılar sağlamasını temenni ediyorum."

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan ise üniversite olarak havacılık eğitimi ve araştırmaları alanında güçlü bir akademik birikime, gelişmiş uygulama altyapısına ve uzun yıllara dayanan sektörel deneyime sahip olduklarını belirtti.

HEAŞ ile imzalanan mutabakat muhtırasının teorik bilginin sahadaki operasyonel deneyimle bütünleşmesine imkan sağlayacağını ifade eden Özcan, bu iş birliğinin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artıracağını ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesine somut katkılar sunacağını kaydetti.