Hava Sıcaklıkları Artacak, Rüzgar ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artması, yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacak, yurt genelinde isemevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. MGM, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini, Trakya ile Güneydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. MGM verilerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam devam ediyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 27, İstanbul'da 25, İzmir'de 28 derece olacak.

Ankara'da yarın en yüksek hava sıcaklığı 28, İstanbul'da 24, İzmir'de 28 derece olacak.