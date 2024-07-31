Üye Girişi
Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuğu ambulans uçakla Ankara'ya getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çocukların acil şifalarının dileyerek hastanelere nakledildiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Trabzon Ankara Çocuk Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title