Hataylı 15 gencin Işığın İzinde sergisi İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor

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Haluk Akakçe Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Hatay'da yaşayan gençlerle gerçekleştirilen fotoğraf ve video projesi "Işığın İzinde" kapsamında hazırlanan sergi, İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Akaretler Sıraevler'deki sergi, 14-17 yaş aralığındaki 15 gencin çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sergiyi gezen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Hatay İl Müdürlüğü ile Haluk Akakçe Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin, fotoğraf sanatçısı ve projenin sanat yönetmeni Attila Durak rehberliğinde çalışmalar yaptığını belirten Yenigün, sergide her katılımcının çektiği fotoğrafa ilişkin mektuplar ve hikayelerin yer aldığını ifade etti.

Yenigün, gençlerin çevre ve iklim konularına yönelik duyarlılıklarının da çalışmalarına yansıdığını aktararak, "Çocuklarımız hem çevreye hem hayata hem de sanata duyarlı bir çalışma yapmışlar. Biz çocuklarımızın hem sanatla hem kültürle güçlenmesine çok önem veriyoruz." dedi.

Bakanlığın "İyilik Var" platformuyla toplumsal fayda sağlayan çalışmaları desteklediğini dile getiren Yenigün, projeye katkı sunan vakfa teşekkür etti.

"Her fotoğrafta gençlerin hayata bakış açısı var"

Sergiyi ziyaret eden oyuncu Pelin Karahan ise alışılmış fotoğraf sunumlarından farklı bir anlatımın öne çıktığına işaret ederek, gençlerin duygu ve düşüncelerini fotoğrafların yanı sıra yazılı ifadelerle de aktardığını söyledi.

Fotoğraflarda gençlerin hayata kendi bakış açılarıyla yaklaştığını vurgulayan Karahan, "Kızlarımızın hepsi duygularını çok farklı yansıtmış. Herkesin kendi bakış açısı, hayatı gördüğü kareler ve fotoğrafların yanında farklı yazılar var. Hem duygularını yazılı olarak ifade etmişler hem de çektikleri fotoğraflarla görsel olarak anlatmışlar." diye konuştu.

Sergiyi gezerken duygulandığını dile getiren Karahan, 14-17 yaş arasındaki gençlerin hayata bakış açılarını görmenin kendisini geçmişe götürdüğünü söyleyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Yaklaşık beş ay süren projede 15 genç yer aldı

Gençlerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini ve hikayelerini kendi bakış açılarından anlatmalarını amaçlayan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 6 Şubat-30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yaklaşık beş ay süren proje boyunca gençlere sanat yönetmeni Attila Durak'ın yanı sıra bir eğitimci, psikolog ve fotoğraf teknik eğitmeninden oluşan ekip eşlik etti.

Proje kapsamında katılımcıların fotoğraf ve video çalışmalarını içeren "Işığın İzinde" adlı bir kitap da yayımlandı. Kitabın lansmanıyla eş zamanlı açılan sergi, gençlerin üretimlerini ilk kez İstanbul'da izleyiciye sunuyor. İstanbul'daki gösterimin ardından serginin Hatay'a taşınması planlanıyor.

Kaynak: AA