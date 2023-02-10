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Hatay ve Diyarbakır'dan 101. saatte art arda mucize haberleri geldi

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Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay ve Diyarbakır'dan art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da depremden tam 101. saat sonra İnşaat Mühendisi Hikmet Yiğitbaş enkazdan sağ olarak çıkarılırken yine Diyarbakır'da 101. saatte Sabahat Varlı ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin faturası ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 şehirde binlerce bina yerle bir olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiye daha canlı ulaşmak için fedakarca mücadele ediyor.

Kurtarma çalışmalarında 101. saate girilirken, Hatay ve Diyarbakır'dan Türkiye'yi umutlandıracak iki ayrı mucize haberi geldi.

Hatay ve Diyarbakır'dan 101. saatte art arda mucize haberleri geldi

Hatay'da inşaat mühendisliği yapan Hikmet Yiğitbaş saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarılırken, bir sevindirici haber de Diyarbakır'daki kurtarma çalışmalarından geldi.

Hatay ve Diyarbakır'dan 101. saatte art arda mucize haberleri geldi

Diyarbakır'da Sabahat Varlı isimli kadın ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından sağ kurtarıldı.

Hatay ve Diyarbakır'dan 101. saatte art arda mucize haberleri geldi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Deprem Hatay Güncel Haberler

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