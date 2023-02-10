Hatay ve Diyarbakır'dan 101. saatte art arda mucize haberleri geldi

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay ve Diyarbakır'dan art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da depremden tam 101. saat sonra İnşaat Mühendisi Hikmet Yiğitbaş enkazdan sağ olarak çıkarılırken yine Diyarbakır'da 101. saatte Sabahat Varlı ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin faturası ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 şehirde binlerce bina yerle bir olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiye daha canlı ulaşmak için fedakarca mücadele ediyor.

HATAY VE DİYARBAKIR'DAN GÜZEL HABERLER

Kurtarma çalışmalarında 101. saate girilirken, Hatay ve Diyarbakır'dan Türkiye'yi umutlandıracak iki ayrı mucize haberi geldi.

İNŞAAT MÜHENDİSİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Hatay'da inşaat mühendisliği yapan Hikmet Yiğitbaş saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarılırken, bir sevindirici haber de Diyarbakır'daki kurtarma çalışmalarından geldi.

ANNE VE OĞLUNDAN 101. SAAT MUCİZESİ

Diyarbakır'da Sabahat Varlı isimli kadın ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından sağ kurtarıldı.