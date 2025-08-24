Hatay Valisi Masatlı, Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Defne ilçelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde incelemelerde bulundu. Saraykent, Akevler, Odabaşı gibi mahalleleri ziyaret eden Masatlı, altyapı çalışmaları ve inşa edilen konutları gezdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Valiliğin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Masatlı, Saraykent, Akevler, Odabaşı, Esenlik, Emek, Aksaray, Altınçay ve Gazi mahallelerini ziyaret etti.

Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 9 bin 318 konut ve dükkan inşa edilen alanları gezdi.

Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
