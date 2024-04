Hatay Valiliği, Yüreğimizdeki Işık Projesi ile depremde yetim kalan çocuklara destek oluyor

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinde yetim ve öksüz kalan çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için "Yüreğimizdeki Işık Projesi"ni hayata geçirdi.

Vali Mustafa Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde, projenin tanıtım toplantısında, geçen yıl yaşanan depremlerde büyük kayıplar yaşandığını ve yaralar alındığını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hayata ve insana özgü her alanda bakanlıkların ve kurumların sahada olduğunu ve çalışmalara eş zamanlı olarak hız kesmeden devam ettiğini belirten Masatlı, Valilik olarak da kendilerinin birçok projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Valilik olarak deprem sonrası yetim ve öksüz kalan çocuklara sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için "Yüreğimizdeki Işık Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Valiliğimizce yürütülen ve tüm kaymakamlıklarımızın içinde olduğu ve bugün belki de tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gerektiğini düşündüğümüz bu projemizi, 'öksüz ve yetimlerimizin yarınlarına destek oluyoruz, birlikte geleceğe güç veriyoruz' şiarıyla hayata geçirdik. İlimiz genelinde yaptığımız saha çalışmalarıyla 6 bin 447 çocuğumuzun öksüz veya yetim olduğunun tespitini gerçekleştirdik. Hiç zaman kaybetmeden Hatay Valisi olarak başkanlığını yaptığım ve vali yardımcılarımızın, ilçe kaymakamlarımızın ve ilgili kurum müdürlerimizin de içinde yer aldığı başta bir kurul oluşturduk. Projemize dahil olan her çocuğumuzun ihtiyaçlarının farklı olması hususu önem arz etmekteydi. Uygulama basamaklarına geçmeden önce bizzat kendim ve eşim, vali yardımcılarımız, ilçe kaymakamlarımızla eşleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle öncelikle öğrencilerimize hane ziyaretleri gerçekleştirmeye başladık. Böylece öğrencilerimizin başta eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Böylelikle her çocuğumuzun iyi olma serüveninde ihtiyacı olan her ne ise devletimizin şefkatli elleriyle onu karşılıyor olma hedefimizi gerçekleştirme noktasında önemli bir sosyal çalışmayı başlattık."

Projeyle çocuk ve gençlere nitelikli eğitim imkanları sunularak potansiyellerini geliştirmelerine ve bilgi düzeylerini artırmalarına destek sağlanmasını hedeflediklerinin altını çizen Masatlı, aynı zamanda onların hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanmasının sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar ve gençlere duygusal ve psikolojik destek sağlanmasını da hedeflediklerini vurgulayan Masatlı, "Projemizin tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması hedeflerimizdir. Projemizin ilk adımı tespit ettiğimiz yetim veya öksüz 6 bin 447 çocuğumuza benle 26 mülki idare amirimizi hami olarak belirledik ve onlara bu sayıları paylaştırmış olduk. İlaveten de devlet kurumlarının dışında vatandaşlarımızın ve harici STK'ların da desteklerini alabilmek için de projemizin bir derneği olan Yüreğimizdeki Işık Derneğimizi kurduk." diye konuştu.

Masatlı, yetim ve öksüzler başta olmak üzere insanın korunması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Toplantıya, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ile vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve eşleri de katıldı.