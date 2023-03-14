Hatay Valiliği: Alana Asılı Türk Bayraklarımızı Söken Hatay Büyükşehir Belediyesi Personeli Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır

Hatay Valiliği, Narlıca Mahallesi'nde kurulan mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk Bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup Emniyet Birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk Bayraklarımız yerlerine asılmıştır… Türk Bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Hatay Valiliği, Hatay'ın Narlıca Mahallesi'nde yapılan mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Hatay Valiliği açıklaması şöyle:

"Depremde vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi tarafından Valiliğimizce belirlenen Narlıca bölgesine yapılmıştır. Mezarlığa tarafımızdan prefabrik Mescit yapılmış olup sürekli olarak Kur'an'ı Kerim okunmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk Bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup Emniyet Birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk Bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı Bayrağımız Namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca alana asılı Türk Bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."