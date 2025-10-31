Hatay Tanıtım Günleri İstanbul'da devam ediyor

HATAY Valiliği ve Hatay Dernekler Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Hatay İl Tanıtım Günleri düzenleniyor. Hatay'ın kendine özgü yöresel lezzetleri, el sanatları, kültürel değerleri ve tarihi dokusunu vatandaşlarla buluşturan etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Asrın felaketinde yeni bir şehir yapıldı. Bu yapılan şehirde neler yaptık, şehri nereden nereye getirdik, ulaşımıyla, tarihi alanların yeniden inşasını vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Onun için bu yıl İstanbul 'daki tanıtım günlerimizin ayrı bir ehemmiyeti ve önemi var" dedi.

Hatay Dernekler Konfederasyonu tarafından bu yıl 29 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Hatay İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleşen etkinliğin resmi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Hatay'ın kendine özgü yöresel lezzetleri, el sanatları, kültürel değerleri ve tarihi dokusunu vatandaşlarla buluşturan etkinlik, yoğun ilgi gördü. Katılımcılar Hatay mutfağının coğrafi işaretli ürünlerini tatma fırsatı bulurken, stantlarda yoğunluk oluştu.

MASATLI: ŞEHRİMİZ AYAĞA KALKIYOR, BAZI ŞEYLER NORMALE DÖNDÜ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bizler, Medeniyetler Şehri Hatay'dan, şahsım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız ve tüm ilimizdeki yöneticilerle İstanbul'a konuk olduk. 6 Şubat'la, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldik. Bu afetler, bizde kapanması zor maddi ve manevi yaralar bıraktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde, 6 Şubat itibariyle afet sonrası dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarını şehrimizde başlatılmış olduk. Geçtiğimiz birkaç yılda İstanbul'a, özellikle Hatay Tanıtım Günleri için gelemedik. Çünkü önceliğimiz şehrimizi toparlamaktı. Çok şükür şu anda şehrimiz ayağa kalkıyor, bazı şeyler normale döndü. Bugün hem İstanbul'daki hemşehrilerimizler buluşmak, hem de medeniyetin izlerini İstanbul'da göstermek Hatay'ın tadını, lezzetini burada insanımıza bir kez daha tattırmak için buradayız" dedi.

Masatlı, "Şu an itibariyle 600'ün üzerinde yemek çeşidimiz var. Bunlardan 54 tanesini tescilli coğrafi işaretli ürün haline dönüştürdük. Burada hem depremin izlerini nasıl ortadan kaldırdığımızı gösteriyoruz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimizle İstanbul'daki Hataylı hemşehrilerimizler buluşuyoruz" diye konuştu.

ÖZEL: HATAY BÜYÜK BİR GASTRONOMİ, KÜLTÜR VE MEDENİYET ŞEHRİ

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de "6 Şubat depreminden sonra Hatay'ı yeniden ayağa kalkışıyla ilgili büyük bir aksiyon yaşanıyor. Gerçekten ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için konutlardan iş yerlerine, rekreasyon alanlarından eğitim tesislerine kadar her açıdan büyük bir seferberliğin olduğunu görüyoruz. Tabii bu vesileyle 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'a yerleşen hemşehrilerimiz de oldu. Bu tür etkinlikler vesilesiyle o hemşehrilerimizle de bir araya gelme imkanı buluyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun bir şekilde tekrar Hatay'a döndüklerine ve büyük bir hasretle kavuştuklarına tanık olmak hepimizi mutlu ediyor. Hatay büyük bir gastronomi, kültür ve medeniyet şehri. Gerçekten bölgesinde lider bir şehir. Bu yönüyle inşallah tüm hemşehrilerimizi şehirlerinde bekliyoruz. Yine bu vesileyle bu etkinlik dolayısıyla İstanbul'daki tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bu lezzet ve kültür etkinliklerine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "6 Şubat depremlerinden sonra şehrimiz ayağa kalktıkça biz de bu programlara ara vermiştik. Yenisini başlatıyoruz. Bu programın ayrı bir amacı var. Sadece Hatay'ın lezzetleri değil, Hatay tarihin en büyük yıkımını yaşattı. Yeniden ayağa kalkan, yeniden yapılan şehir var. Bu sadece konutlarıyla değil, tarih, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarıyla, müthiş bir çalışma var. Bunları da İstanbul'a gelen ve İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimize anlatmamız gerekiyordu. Zaten Hatay'ın lezzetlerini Türkiye'de herkes biliyor ama yıkılmış bir şehrin ayağa kalkmasının da bir hikayesi var" diye konuştu.

ÖNTÜRK: ASRIN FELAKETİNDE YENİ BİR ŞEHİR YAPILDI

Öntürk, "Çok mutluyuz. Depremden bugüne kadar tanıtım günlerine ara verilmişti. Asrın felaketinde yeni bir şehir yapıldı. Bu yapılan şehirde neler yaptık, şehri nereden nereye getirdik, ulaşımıyla, tarihi alanların yeniden inşasıyla vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Onun için bu yılki İstanbul'daki tanıtım günlerimizin ayrı bir ehemmiyeti var, önemi var. Lezzetlerimiz unutulmuş olabilir. Çünkü Hatay biliyorsunuz en büyük afeti yaşayan şehrimizdi. Şehrimizin yüzde 40'ı yıkılmıştı, Antakya gibi kadim bir şehrin yüzde 85'i yıkılmıştı. Çok şehitlerimiz oldu, yaralı olan vatandaşlarımız oldu. Ama sonuç itibariyle güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımız, dünyanın en büyük şantiyesini Hatay'a kurdurdu. Şu an son noktalarına geldik. Bu kadim şehir tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalktı. Deprem sonrası şehir dışına giden vatandaşlarımızın geri şehre dönmesi için bu gayretleri gösteriyoruz. İki buçuk yıldır tatlarımızdan uzak kalan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin burayı ziyaretiyle bunları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Onun için bu tanıtım günü çok önemli, bu yılki çok önemli" dedi.