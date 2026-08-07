Yayman: Asrın depremi, asrın inşasına ve kardeşliğine dönüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Tüm bölgenin yeniden ayağa kalktığını, asrın depreminin asrın inşasına ve asrın kardeşliğine dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

Yayman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni"nde, 6 Şubat 2023'te yerkürenin en büyük depremlerinden birinin yaşadığını söyledi.

Bu depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Yayman, yaşamını yitirenlerin emanetini yaşatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yayman, Bakan Murat Kurum'un deprem döneminde gecesini gündüzüne katıp çalıştığını vurgulayarak, "Tüm bölgenin yeniden ayağa kalktığını, asrın depreminin asrın inşasına ve asrın kardeşliğine dönüştüğünü görüyoruz. Küllerinden yeniden doğan bir Hatay ve küllerinden yeniden doğan bir deprem bölgesi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehrimizi ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz"

Yayman, deprem bölgesine gelerek "bedava ev vereceğiz" diyenlerin o günden bu yana bölgeye gelmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlara "deprem turisti" dediğini hatırlattı.

"Bedava ev vereceğiz" diyenlerin turist olarak bile deprem bölgesine gelmediğini ifade eden Yayman, şöyle konuştu:

"Sonra çıkıp dezenformasyon, fitne yapıyorlar ve yapılan işi kötülemek için her türlü tezviratta bulunuyorlar ama aziz milletimiz kimin çalıştığını, kimin çalışmadığını, kimin deprem turisti olduğunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. Biz valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Hatay için bir ve beraber olarak çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 'Hatay bizim şahsi meselemizdir' diyerek yeniden şehrimizi ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz."

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde deprem bölgelerinde birçok çalışma yaptıklarına dile getirdi.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasını, üretmesini ve Türkiye'nin açık hava müzesi olmasının mücadelesini verdiklerini vurgulayan Yayman, "İnşallah deprem bölgesindeki 455 bin konut ve 500 bin sosyal konutla beraber Sayın Murat Kurum bakanımızın öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 86 milyonun hizmetinde olmaya, milletimizin mutluluğunu kendi mutluluğumuz, milletimizin üzüntüsünü, acısını kendi acımız olarak görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hatay'ı ihya ve inşa ettiklerini anlattı.

Hatay'da yeni bir hayat kurulduğunu belirten Masatlı, "Şehrimizde insanlarımız konutlarına yerleşmeye, ticaret yeniden canlanmaya başladı. Tarihi eserlerimiz bir bir ihya edilip tekrar kullanılmaya başlandı. Şehrimizde artık yeni bir Hatay'ın her yanı ve yönüyle izleri başladı. Hatay'ımızda yeni bir hayat kuruldu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat depremleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuyla çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da Hatay'da bugüne kadar yaptıklarını anlatarak, yüzyılın en büyük sosyal konut projesiyle ilgili çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA