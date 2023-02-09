HATAY KIRIKHAN'DA MARKETLER YAĞMALANDI, İLÇE SAKİNLERİ ÖFKELİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler nedeniyle Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde hasar gören konutlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın 6'ncı büyük ilçesi olan Kırıkhan'da site ve konutlarda büyük hasar yaşanırken, zincir marketler kimliği belirsiz kişiler tarafından yağmalandı.İlçeye takviye polis ekipleri gönderildi. AFAD ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardım TIR'ları, başta ısıtıcı, battaniye ve gıda olmak üzere afetzedelere yardım dağıtıyor.

Hatay'ın 6'ncı büyük ilçesi Kırıkhan, depremleri en ağır yaşayan ilçelerin arasında yer alıyor. İlçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi, 408 Evler, Yeni Mahalle'de onlarca konut, site ve işyeri yerle bir oldu. İlçede kamu kurumları binaları da hasar görürken, zincir marketler kimliği belirsiz kişilerce yağmalandı. İlçe merkezinde marketler hizmet vermiyor.

ISITICILAR DAĞITILDI

Kırıkhan'a sabah saatlerinde iş makinaları ve vinçler gelirken, TIR'larla gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımına da başlandı. Hasarlı evlerine giremeyenler geceyi, parklar, semt pazarları ve açık alanlara kurdukları çadırlarda ve araçlarda geçiriyor. Patates başta olmak üzere gıda ve temizlik malzemeleri dağıtımında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Yardım paketleri, Kırıkhan Adliye Sarayı bahçesinde ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

GÖKKUŞAĞI SİTESİ AĞIR HASARLI

İlçede en büyük hasar gören siteler arasında yeralan Gükkuşağı Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden yaralı olarak kurtulan ve ailesinin kurtarılması için bekleyen Hasan Açık, sitesinin 32 daireli 5 bloktan oluştuğunu, tamamının hasar gördüğünü söyledi. Sigortacı olan Açık, "5'nci kattaydım, depremde 1'nci kata kadar indik, kendi imkanlarımla çıktım ama ailem enkaz altında" dedi. MARKETLER YAĞMALANDI

Depremin hemen ardından ilçede yer alan ve farklı zincir marketlere ait şubelerin tamamı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yağmalandı. Markette gıdadan, elektrik eşyalarına kadar tüm ürünler camlar kırılarak çalındı. Marketlerin yazar kasalarının dahi çalınmasına tepki gösteren Yılmaz Kırlangıç, "İçimizde böyle kötü niyetli insanlar var. İki aylık çocuğumla zor kurtuldum" dedi.Yeni Mahalle'de akaryakıt istasyonu için Almanya'dan memleketi Kırıkhan'a gelen İsmail Keskinkılıç, "3 kat attaki dairemiz sallandı kendimizi istasyona zor attık. Petrol istasyonunun iç kısmı da çöktü. Canımızı zor kurtardık. Annemizi istasyona zor getirdik. Kalp hastası, enfeksiyon akıyor yara bandı bulamıyoruz. İki gündür ekmek ve su yok burada. Gerçekten çok kötü durumlar yaşadık. Yağma oluyor. Yardım geliyor yağmalama başlıyor burada" diye konuştu. Keskinkılıç, GSM operatörlerinin afet bölgesi için ücretsiz konuşma tanımlamasına rağmen telefonların çalışmadığını belirtti. (DHA)