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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.15'te kaydedilen depremin derinliği AFAD tarafından 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik nedeni olan sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme akatarılmadı.

Hatay Samandağ'ın merkez üssü olduğu 4.0 büyüklüğünde bir deprem AFAD tarafından bildirildi. Saat 10.15'te kaydedilen sarsıntının derinliği 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZLUK YOK

Gelişme sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "AFAD verilerine göre merkez üssü Samandağ ilçemiz olan 4.0 şiddetindeki artçı depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜN KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE DE SALLANDI

Dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde depremden sonra Çanakkale Yenice'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Çanakkale'de saat 21.38'de kaydedilen deprem, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerden de hissedilmişti. Bursa Nilüfer'de ise bir vatandaş, depremden ötürü paniğe kapılarak kendisini ikinci kattan aşağı atması sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Deprem Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

depreme sevinilmez ama şu orta hasarlı , az hasarlı diye dünyanın en büyük depremlerinde anası ağlamış binalarını onartıp da insanlara mezar edenlerin başına yıkılsın inşallah o binaları. parayı insan canından üstün tutan cahiller hak eder bunu

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Doğan Kemer:

Çok geçmiş olsun

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kerem can:

Ben hissettmedim Hatay'da

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