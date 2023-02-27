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Deprem sonrasında hayrete düşüren görüntüler! Hatay'da zeytin bahçesinde sarsıntılar sonrasında dev yarıklar oluştu

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Deprem sonrasında hayrete düşüren görüntüler! Hatay'da zeytin bahçesinde sarsıntılar sonrasında dev yarıklar oluştu

6 Şubat'ta meydana gelen depremler büyük sarsıntıların oluşmasına yol açtı. Sarsıntının şiddetiyle Hatay Defne'de bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Bahçede oluşan dev yarıklar havadan görüntülendi.

Depremlerde Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü. Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. Depremden sonra tarlamız 100 metre ileri kaymış. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde de zeytin bahçesinde deprem sonrası dev yarıklar oluştu

TARLAMIZ ELİMİZDEN GİTTİ

Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, "Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz" diye konuştu.

Hatay'ın Defne ilçesinde de zeytin bahçesinde deprem sonrası dev yarıklar oluştu

"SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ"

Bahçeyi görmeye gelenlerden mahalle sakini Mehmet Zabunoğlu ise, "Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde de zeytin bahçesinde deprem sonrası dev yarıklar oluştu

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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