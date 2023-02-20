Hatay Havalimanı'nda panik anları! Depreme böyle yakalandılar

Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depreme Hatay Havalimanı'nda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar anbean kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bazı binaların yıkıldığı söylenirken, bölgede en büyüğü 5.2 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.

16.74 KİLOMETRE DERİNLİK

AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

HATAY HAVALİMANI'NDA KORKU DOLU ANLAR

Hatay Havalimanı'nda depreme yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde şehirden ayrılmayı bekleyen vatandanşlar kendilerini yere attı.