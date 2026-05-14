Hatay'da Tedavi Edilen 15 Yabani Kuş Doğaya Salındı

Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 15 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince farklı zamanlarda bulunan 8 kartal, 4 leylek, 2 şahin ve 1 kerkenez, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Veteriner hekimlerce bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

Merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, kuşların çoğunluğunda ateşli silah yaralanması tespit edildiğini söyledi.

DKMP ekiplerinin kaçak avcılığa karşı önlemler almasına rağmen üzücü durumlar yaşadıklarını belirten Altuğ, şöyle konuştu:

"Bu hayvanları vurmamamız lazım, bunların eti yenmez. Doğada ciddi görevleri var. Tedavileri çok uzun zaman alıyor, büyük mücadele veriyoruz. Bunun dışında bize gelemeyen ve doğada ölenler var. Ayrıca, yaralanıp merkezimize getirilenlerin bir kısmı üreme sezonlarında yavrularını kaybediyorlar. Ciddi şekilde doğal dengeye zarar veriliyor."

Hatay DKMP Müdürü Nuri Akın da kentin göç güzergahında yer almasından dolayı sıkça yaralı ve bitkin kuşlarla karşılaştıklarını ifade ederek, üniversiteyle koordineli çalışarak yaban hayvanlarını sağlığına kavuşturup doğaya döndürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Etkinliğe, HMKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Peker, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.