Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken serinlemek isteyen vatandaşlar, Karapınar Gölüne akın etti.

Hatay'da sıcaklık rekoru kırıldı... Termometreler 50 dereceyi gösterdi

HATAY Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken serinlemek isteyen vatandaşlar, Karapınar Gölüne akın etti.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı. Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.

"Hassa'da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz"

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, "Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Şuan Hassa'da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

"Yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz"

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar gölüne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, "Şuan Hassa'da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Baya serinledik, donduk şuan. Hava çok sıcak" ifadelerini kullandı.

"Gençler, buraya sıcaklarda yüzmeye gelir"

Karapınar gölünün doğal kaynak sularından oluştuğuna dikkat çeken Ahmet Acar , "Burası Aktepe Mahallesi'ne bağlı Karapınar mevkii. Şuan hava 50 dereceye yakın. Burada sadece kaynak suyu var, yabani su yoktur. Gençler, buraya sıcaklarda yüzmeye gelir" dedi.

"Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor"

Suya girip çıktıktan hemen sonra sıcak havanın etkisiyle üzerinin kuruduğuna dikkat çeken Mehmet Altekin, "Şuan hava çok sıcak. Bende serinlemek için Karapınar'a geldim. İdare edecek kadar serinledim. Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor. Çok felaket kavurucu bir sıcak var" şeklinde konuştu.