Haberler

Hatay'da çocuk ve genç hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

Hatay'da çocuk ve genç hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da el sanatları ve resim eğitimi alan çocuk ve genç hükümlülerin hazırladığı ürünler, 'Gri Duvarın Renkleri' adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Vali ve Başsavcı, rehabilitasyon ve topluma kazandırma vurgusu yaptı.

Hatay'da el sanatları, el işleri ve resim eğitimi alan çocuk ve genç hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide sanatseverlerle buluştu.

Vali Mustafa Masatlı, adliyede gerçekleştirilen "Gri Duvarın Renkleri" adlı serginin açılışında, insanların adalet içerisinde yaşadığı ölçüde huzurlu ve mutlu olacağını söyledi.

Cezaevleri ve tutukevlerinin sadece insanların orada tutulduğu, özgürlüklerinin kısıtlandığı yerler olmadığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı tekrar hayata hazırlamak, onlara yeni beceriler kazandırmak, onların tekrar kendilerini muhasebe etmesine, düşünmesine imkan tanımak için de çaba sarf eder. Ülkemiz özellikle son yıllardaki yargı reformlarıyla gerçekten insanlarımızın, özellikle hükümlülük sonrası hayata kazanımı bağlamında önemli işlere ve projelere imza attı. O bakımdan eskiden sadece cezaevleri, tutukevleri, insanların hapsedildiği, bırakıldığı yerler olarak bilinirken, şimdi artık aynı zamanda insanların rehabilite edildiği, topluma yeniden kazandırıldığı yerler olarak algılanmaktadır."

Masatlı, sergideki eserlerin hükümlülerin iç dünyasını yansıttığını kaydederek, emek gösteren başsavcılık ve cezaevi yetkililerine, usta öğreticilere ve hükümlülere teşekkür etti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da ceza infaz kurumlarının toplumun güvenliği açısından hükümlülerin cezalarını infaz ettikleri yerler olduğunu belirtti.

Ceza infaz kurumlarının aynı zamanda hükümlülerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına olanak sağlayan yerler olduğunu ifade eden Karahan, "Bu açıdan ceza infaz kurumlarımız tarafından, Bakanlığımızın ve ceza infaz yasalarımızın öncelikli amacı olan hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına çeşitli iş kolları ve sosyal faaliyetler icra edilmektedir. Bugün de burada sizlerle bu somut ve güzel ana hep birlikte şahitlik etmek üzere toplanmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sergide Başsavcı Karahan, Vali Masatlı'ya hükümlüler tarafından yapılan Atatürk portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Hatay Adliyesi'ndeki sergi, 6 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

Genç girişimciler İstanbul’da buluştu
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı