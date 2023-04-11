Hatay'da enkazdan kurtardığı komşusuna kaldıkları Manisa'daki yurtta bilgisayar dersi veriyor

HATAYLI bilgisayar öğretmeni Hasan Hüseyin Keskin (32), depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazından kurtardığı komşusu Zehra Üfler'e (41), Manisa'da kaldıkları yurtta bilgisayar kursu veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Defne ilçesindeki 5 katlı Sümerler Apartmanı'nı da yıkıldı. Hatay'daki özel bir okulda bilgisayar öğretmeni olan Hasan Hüseyin Keskin, enkazdan sağ kurtularak, aynı binanın 1'inci katında oturan komşusu evli, 1 çocuk annesi Zehra Üfler'in de kurtarılmasına yardımcı oldu. Keskin, kalacak yeri olmadığı için kendisi gibi depremden sağ kurtulan anne ve babasıyla birlikte Manisa'ya gelerek, Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Keskin'in yolu burada da komşusu Zehra Üfler ile kesişti. Yurtta açılan bilgisayar kursunda 33 yetişkine bilgisayar dersi veren Keskin'in kursiyerlerinden biri de komşusu Üfler oldu.

'KURSA KATILARAK BOŞ VAKİTLERİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ' Bilgisayar Öğretmeni Keskin, "Mucize şekilde enkazdan kurtulduk. Evim yıkıldı, kalacak hiçbir yerimiz olmayınca da Manisa'ya geldik. Burada kursiyerim olan Zehra hanımda, Hatay'daki depremde yıkılan apartmandan komşumdu. Daha önce yüz yüze baktığımız insanlarla burada bir hayat mücadelesi veriyoruz. Yaşadığımız acı ve sıkıntılar birbirimize kenetlenmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Zehra Üfler de "Depreme uykuda yakalandık. Çok sıkıntılı ve endişeli saatlerdi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yaşadığımıza şükrediyorum. Burada yeni bir sayfa açarak hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Kaldığımız yurtta bilgisayar kursuna katılarak aynı zamanda boş vakitlerimizi anlamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Derslerimizde iyi gidiyor. Bilgisayar öğretmeni komşumun da öğrencisi olduğum için mutluyum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.