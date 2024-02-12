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Hatay'da Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı

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HATAY'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

HATAY'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte çıktı. Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi. Hızla büyüyen yangın, depremzede bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı. Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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