Hatay'da Çadır Kentler Kaldırıldı, İletişim Başkanlığı Açıklama Yaptı

Hatay'da Çadır Kentler Kaldırıldı, İletişim Başkanlığı Açıklama Yaptı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada 'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' şeklindeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını duyurdu. Tüm çadır kentlerin 20 Eylül 2023 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ' Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' şeklindeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, " Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadır kentler, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmış olup hiçbir vatandaşımız çadır kentlerde kalmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya hesaplarında ' Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' şeklinde paylaşılan içerikler, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı paylaşımlardır. Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadır kentler, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmış olup hiçbir vatandaşımız çadır kentlerde kalmamaktadır. Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş; hak sahipleri belirlenmiş ve vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir" denildi.

'SAHA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN PAYLAŞIMLAR'

Açıklamada ayrıca, "Hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
