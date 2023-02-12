Hatay'da bir mucize daha! 149 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı

Deprem sonrası enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları sürerken Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi. 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise bir mucize daha gerçekleşti.

149 SAAT SONRA KURTARILDI

Antakya ilçesinde taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonrasında 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Büyük bir dikkat ce sessizlik içerisinde ambulansa götürülen Mustafa'nın bilincinin ve gözlerinin açık olduğu öğrenildi.