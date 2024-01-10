Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Hatay'da korkutan bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Sarsıntı Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.