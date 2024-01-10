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Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Hatay'da korkutan bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Sarsıntı Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

Ne olacaksa olsun artık.. deprem de 400 bin insan öldü gitti.. medyaya 50 bin diye yansıttılar, biz de ölsek çok mu?

Yanıtla1418
Tutankamon Hoca:

Aman birileri cok üzülür gercek rakamları halk öğrenirse kagıttan kaplaNLIĞA DEVAM

47
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