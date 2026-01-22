Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öntürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçen Öntürk, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Öntürk, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesini tercih etti.

Fotoğraf karelerinin çok kıymetli olduğunu belirten Öntürk, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar çok güzel seçilmiş, içerisinden seçmek biraz zor oldu ama bir karar verdik, hayırlı uğurlu olsun. Orada (Gazze) insanlık dışı olayla karşı karşıya kaldık. Orada annenin çocuğuna yemek veremeyişini seçtim, Allah o duruma düşürtmesin bunu ancak caniler, vicdansız insanlar yapar. Sadece vurmakla kalmıyorlar insanları bir de açlıkla sınıyorlar."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.