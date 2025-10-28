Hatalı parklara 'karekodlu' çözüm

TRABZON'da, Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Şentürk (43), polis memuru olarak görev yaptığı dönemde şehir içinde cadde ve sokaklara araçlarını hatalı park eden sürücüler arasında yaşanan iletişim sorunlarını çözmek için 'karekod' tabanlı sistem geliştirdi. Park yapan araç sahibine ulaşmak isteyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan cep telefonuyla 'karekod'u okutup, hatalı park yapan sürücüye direkt ulaşabilecek. Şentürk, "Bilgisayar mühendisliği ve polisliği birleştirerek bu soruna çözüm sunmak istedim. İnşallah bundan sonra polislerin telefonları daha az çalacak" dedi.

Kentte yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Şentürk, polis memuru olarak görev yaptığı 9 yıllık süreçte 155 Polis İmdat Acil Çağrı hatlarına gelen aramaları cevapladı. Polis memurluğu görevinden ayrılarak bilgisayar mühendisi olan Şentürk, gözlemlediği hatalı park edilen araçların sürücülerine ulaşılmasındaki zorluk ve çağrı merkezi hatlarının bu nedenle sık sık gereksiz çağrılarla meşgul edilmesi sorununa çözüm üretmeye karar verdi. Şentürk zaman içerisinde geliştirdiği yazılım programlarıyla telefon kamerasından okutulan 'karekod' ile sürücüye ulaşılabilen bir uygulama geliştirdi. Şentürk'ün tasarladığı sistem sayesinde hatalı parklara teknolojik çözüm imkanı sunuldu. Araç sahibine ulaşmak isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan cep telefonu ile camdaki 'karekod'u okutup, hatalı park yapan sürücüye kolay ve hızlı şekilde ulaşabilecek.

'POLİSLERİN TELEFONU DAHA AZ ÇALACAK'

Hüseyin Şentürk, hatalı park nedeniyle acil çağrı merkezi hatlarının sıkça meşgul edildiğini ifade ederek, "9 yıl polislik yaptım. O dönemde 155 çağrı merkezi telefonlarına bakıyor kamera sistemleriyle ilgileniyordum. Trabzon'da çok büyük bir sorun olan hatalı araç parkını bizzat gördüm. Ara sokaklardan geçemeyen araçlar diğer araç sürücülerine ulaşmak istiyorlardı. O dönemde 155 telefonları bu tarz ihbarlar için meşgul ediliyordu. Bilgisayar mühendisliği ve polisliği birleştirerek bu soruna 'karekod'la bir çözüm buldum. İnşallah bundan sonra polislerin telefonları daha az çalacak" ifadelerini kullandı.

'BU SORUNU KAREKOD İLE AŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Ürettiği yöntemin acil durumlar için kolaylık sağlayacağını belirten Şentürk, "Özellikle yangınların çıktığı zaman itfaiyelerin girişlerinde büyük sorunlar oluyor. Araçların sahiplerine ulaşılamıyor. Ruhsatlar eski oluyor. Bu gibi durumlarda bulduğum çözüm sorunları ortadan kaldırmış olacak diye düşünüyorum. Birçok telefon çalıyordu. Acil durumu olanlar ve polise ihtiyacı olanlar oluyordu ve hatlar meşgul çalıyordu. İnsanlar birbirini aramak zorunda kaldığı için iletişimde sorun oluyordu. Araç parkı için mi yoksa kaçan suçluyu yakalayabilmek için mi telefona cevap vereceğiz? Polisliği bırakıp, bilgisayar mühendisliğine devam ettiğimde bu sorunu 'karekod' yöntemiyle aşabileceğimizi düşündüm. İnsanlar polisi aramak yerine araç üzerinde bulunan kod ile direk araç sahibine telefonla ulaşabilecekler. Polisler için de rahatlatıcı olacağını düşünüyorum" dedi.

'ZAMAN KAYBI ORTADAN KALKACAK'

Projeyi yakın çevresiyle paylaşan Şentürk, "Deneme amaçlı birçok arkadaşıma 'karekod' vererek sistemi anlattım ve etkilendiler. Polis arkadaşlarımla paylaştığımda mutlu oldular. Aynı sorun devam ediyor. Arkadaşlarıma bu çözümün Türkiye genelinde yaygınlaştığında telefonların daha az çalacağını, zaman kaybının ortadan kalkacağını anlattım. Kodu arabanızın ön camına yapıştırıp, ilk aktivasyonunuzu tamamladıktan sonra diğer herhangi bir sürücü gelerek bu karekodu okuttuğunda direkt sizin telefon numaranıza ulaşabiliyor. Özellikle kadınlar rahatsız edilmek istemiyor ya da telefon numaralarının herkeste olmasını istemiyorlar ama yine de ulaşılabilir olmak istiyorlar. Bu durumla alakalı projem devam ediyor, yakın zamanda telefon numarası görünmeden iletişim kurulabilecek sisteme dönüştüreceğim" dedi.

'RAHAT VE KOLAY BİR ÇÖZÜM'

Otopark görevlisi Muhammet Kölemenoğlu, "Bazen araç sahibine ulaşamıyoruz. Otopark ve yollar kilitleniyor. Düşünen güzel düşünmüş. Rahat ve kolay bir çözüm üretilmiş olur. Sürücü aracını bırakıp gidiyor. Yeni nesil araçlarda kart uygulaması ya da farklı anahtar uygulamaları oluyor. Anahtarları unutup gidiyorlar. Araç olduğu yerde kalıyor. Sürücüye ulaşamıyoruz. Günümüz teknolojisine uygun görünüyor. Umarım başarılı olur da bizler de rahat ederiz" diye konuştu.

'MAĞDURİYET MİNİMUM SEVİYEYE İNER'

Meryem Betül Akgün de 'Karekod' sisteminin hatalı park sorununu çözebileceğini aktararak, "Sıkça otopark sorunu yaşıyoruz. Özellikle aracına telefon numarası bırakmayan sürücüler mağduriyet yaşatıyor. Hem zaman kaybına neden oluyor hem de emniyeti gereksiz bir gerekçe ile meşgul ediyoruz. Araçların üzerinde bırakılan 'karekod' ile araç sahibine kolayca ulaşabilir hem de emniyeti meşgul etmemiş oluruz. Mağduriyet minimum seviyeye inerse sorun 'karekod' ile kökten çözülebilir" ifadelerini kullandı.