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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

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Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kadının üzerine sürüklendi. Kadınlar son anda kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

ERZURUM'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında yürüyen 2 kadın hızla gelen otomobilin altında kalmakta son anda kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Yenişehir semtinden kent merkezi yönüne hareket eden M.E.P.'nin idaresindeki 81 ADY 628 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kadının üzerine doğru sürüklendi. Kendilerine doğru hızla gelen aracı fark eden kadınlar, son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Otomobil de kaldırımdaki bir direğe çarptı. Sürücü M.E.P. hafif şekilde yaralanırken, kaza park halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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