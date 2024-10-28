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Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

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Şişli'de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen şahıs bankonun üzerinden atlayarak doktoru yumruklamaya çalıştı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlenen hasta yakını tartıştığı doktora küfür edip saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AMELİYATIN ERTELENMESİNE ÖFKELENDİ

Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi. Öfkelenen İ.C.A yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı. Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

HASTA YAKINI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İ.C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit - Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ameliyat Şişli

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