Hasankeyf'te köy okulunda açık hava sineması

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde 'Gezen perde, buluşan kalpler' projesi kapsamında köy okulunda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte açık havada sinema izledi.

Hasankeyf'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Hasankeyf İlkokulu ve köy okulları tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 'Gezen perde, buluşan kalpler' projesi kapsamında köy okullarında açık hava sinema etkinlikleri düzenleniyor. Akalin köyü ilkokulundaki etkinlikte temsili gişe kurularak bilet dağıtıldı, öğrenci ve velilere patlamış mısır ile meyve suyu ikram edildi. Etkinlik öncesinde öğrenciler ayrıca, anne ve babalarıyla birlikte 'Bayrak Projesi' kapsamında mandala boyama çalışması yaptı.

'KÖY OKULLARIMIZI SİNEMA SALONUNA ÇEVİRDİK'

Hasankeyf İlkokulu Müdürü Erdal Güzel, daha önce sinemaya gitmemiş köy halkının da açık hava sinemasını deneyimlediğini ifade ederek, "2025-2026 eğitim öğretim yılı başında ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün koordinesinde Hasankeyf ilköğretim okulu olarak köy okullarımızla beraber 'Gezen perde, buluşan kalpler' projesini başlattık. Bu projeyle beraber köy okullarımızı sinema salonuna çevirdik. Şu anda geldiğimiz 7'nci köy okulumuz. Köy okullarımızda okul bahçelerini sinema salonuna çeviriyoruz. Bugün buraya gelen velilerimize sinema bileti, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunduk. Sanki gerçek bir sinema salonundaymış gibi filmi izliyorlar. Daha önce sinemaya gitmemiş olan köy halkımız burada açık hava sinemasını deneyimlediler. Bu projedeki amaç, okul bahçelerimizi sinema salonuna çevirerek okul-aile işbirliğini güçlendirmek. Bugün burada çok keyifli anlar yaşadık. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE AÇIK HAVADA SİNEMA İZLEDİK'

Çocuklarla beraber güzel bir etkinlik yapıldığını söyleyen Akalin Köyü Muhtarı Mehmet Ali Bulut ise, "Bugün bizim köylüler ve çocuklarla beraber güzel bir etkinlik geçirdik. Öğrencilerimiz ile birlikte açık havada film izledik. Bu filmi çocuklarımızla beraber dışarıda izlemek çok güzel oldu. Bu etkinliği buraya getiren tüm arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

'MUTLUYUZ, EĞLENİYORUZ'

Sinema etkinliğine katılan Aynur Ay da, emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bugün okulda bir boyama etkinliği yaptık. Akşam olunca da sinema etkinliği oldu. Sinema izledik. Tosun Paşa filmini izledik. Film çok güzel geçti. Daha önce şehirde sinemaya gitme imkanımız olmadığı için burada köyde bize yaşatıyorlar. İkinci defadır izliyoruz. Çok güzel geçiyor. Mutluyuz, eğleniyoruz. Hocamıza ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı