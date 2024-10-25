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Hasankeyf'te 1 Milyon Yavru Şabut Balığı Salındı

Hasankeyf'te 1 Milyon Yavru Şabut Balığı Salındı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru Şabut balığı bırakıldı.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru Şabut balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi'nin alt projesi olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru Şabut balığı bırakıldı. Balıkların, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Veysel Eroğlu Balıkçılık Hasankeyf Güncel Batman Çevre Dünya Ilısu Tarım

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