Hasankeyf'te 1 Milyon Yavru Şabut Balığı Salındı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru Şabut balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi'nin alt projesi olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne 1 milyon yavru Şabut balığı bırakıldı. Balıkların, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,