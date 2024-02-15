Hasankeyf Ortaokulunda Geleneksel Oyun Alanı Oluşturuldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencileri için geleneksel oyun alanı oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan "Yüz yüze 100 çocuk oyunu" çalışması kapsamında Hasankeyf Ortaokulunda geleneksel çocuk oyun alanları yapıldı.

Çalışma kapsamında okulun resim öğretmeni Faysal Bingöl tarafından okul bahçesine, "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bız bız", "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek" ve "yağ satarım bal satarım" gibi çocuk oyun alanlarının çizimi gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Ahmet Tekin, çalışmanın öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal durumunu geliştireceğini belirtti.

Tekin, "Öğrencilerin doğal ortamlarında arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilecekler. Öğrencilerimiz hem geleneksel oyunları öğrenirken eğlenecek hem de unutulmaya yüz tutmuş oyunları yaşatacak. Bu bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor." dedi.