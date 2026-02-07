Haberler

Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Soyal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Soyal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Hasan Soyal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek oy kullandı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Hasan Soyal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soyal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde" Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçen Soyal, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesinden yana tercihini yapan Soyal, "Spor" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını beğendi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarının videosunu internette buldu

Yetişkin içerik sitesinde gezerken hayatının şokunu yaşadı!
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu