Hasan Öztürkmen: "Ülkemizdeki Cihatçı Terör Örgütü Varlığı Çok Acil Ele Alınmalıdır"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'de adeta uyuyan hücre gibi bekleyen cihatçı terör örgütü üyelerini TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Öztürkmen, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde polislerimizle girdiği çatışmada öldürülen IŞİD üyesi Yunus Emre Sarban'ın 2021'de terör örgütü IŞİD üyeliğinden malvarlığına el konulduğu, 2024'te ise hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik tedbir kararı 'Makul sebeplerin ortadan kalktığı' gerekçesiyle kaldırılmış. Terörist Sarban hakkında yargıda bir beraat bir de takipsizlik kararı alındığı için hakkındaki yaptırım kararının kaldırtıldığı öğrenildi. Diğer yandan IŞİD'li teröristin yıllardır açıktan IŞİD propagandası yaptığı, sosyal medyadan cihat çağrılarında bulunduğu, cihatçı terör örgütü üyelerine övgüler yağdırdığı görülüyor. Açık açık terör propagandası yapan bu kişi önce yargıda aklanıyor ardından malvarlığı üzerindeki yaptırımlar kaldırılıyor. Yani İstanbul'daki terör saldırısı bağıra bağıra geliyor."

"Sarban yüzlerce potansiyel tehditten sadece biriydi"

Sarban yüzlerce potansiyel tehditten sadece biriydi. Bakın, 2021-2025 yılları arasında IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle yüzlerce kişinin malvarlığı donduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre son 5 yılda IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin finansmanında yer aldıkları gerekçesiyle Türkiye'de malvarlığı dondurulan kişilerden 98'ine devlet eliyle Türkiye vatandaşlığı veya kalıcı ikamet izni verilmiş. Basına yansıyan bilgilere göre, bunlardan 78'i Türkiye'de kayıtlı ikamet sahibi. 20'si ise sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış kişilerden oluşuyor."

"İkamet izni verdiğimiz cihatçılar nerede?"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini kaydeden Öztürkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan, vatandaşlık ve ikamet izni verdiğimiz terör örgütü IŞİD ve El Kaide bağlantılı kişilerin akıbetini açıklamalıdır. Çok önemli bir hatırlatma daha... 10 Aralık 2024 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 150 bin 327 Suriyeliye ulaşamadıklarını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya'nın bu açıklaması milli güvenliğimiz için çok ciddi bir sorunun itirafı niteliğindeydi. Çünkü kayıp Suriyelilerin yabancı istihbarat birimleri ve terör örgütleri tarafından kullanılma ihtimali gözden uzak tutulamazdı. Bu sözler üzerine hemen bir araştırma önergesi verdim ve kayıp Suriyelilerin akıbetinin araştırılmasını istedim. Ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Tehlikenin farkında mısınız? Ülkemizdeki cihatçı terör örgütü varlığı çok acil ele alınmalıdır. Hem 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' diyeceksiniz, hem de MOSSAD'ın kullanışlı elemanlarını görmezden geleceksiniz. İçimizdeki uyuyan terör hücrelerine dikkat. Yetkililer yanıt vermelidir, kayıp Suriyeliler bulundu mu? İkamet izni verdiğimiz cihatçılar nerede?"

Kaynak: ANKA