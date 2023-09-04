Hasan Efe Uyar, Belediye İş Sendikası'nı Ziyaret Etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Belediye İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul’u ziyaret etti. Uyar, “Emek kitleleri bu işin bedelini ve ülkenin koşullarının ağırlığını üstlenen kesim. Sadece sizin sendikanız değil, bizim belediyelerimizde örgütlü başka sendikaların da talepleri ve uzlaşamama halinde şikayetleri oluyor. Biz burada bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ekseriyetle belediyenin mali yapısını da bozmadan çalışanları enflasyona ezdirmeme noktasında bir tavır almaya çalışıyorlar. Sizi greve çıkarmamak için elimizden gelen tüm sorumluluğu almaya hazırız. İnsanların sendikal özgürlüğü, örgütlenme hakları ve bunun gasbı konusunu her platformda, başka yerlerdeki ihlallerde cesur biçimde dillendiriyoruz. Bunu yaparken kendi yönettiğimiz kurumlarda buna yol açan politikalar varsa buna karşı durmak ve engel olmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Belediye İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul'u ziyaret etti. Uyar, "Emek kitleleri bu işin bedelini ve ülkenin koşullarının ağırlığını üstlenen kesim. Sadece sizin sendikanız değil, bizim belediyelerimizde örgütlü başka sendikaların da talepleri ve uzlaşamama halinde şikayetleri oluyor. Biz burada bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ekseriyetle belediyenin mali yapısını da bozmadan çalışanları enflasyona ezdirmeme noktasında bir tavır almaya çalışıyorlar. Sizi greve çıkarmamak için elimizden gelen tüm sorumluluğu almaya hazırız. İnsanların sendikal özgürlüğü, örgütlenme hakları ve bunun gasbı konusunu her platformda, başka yerlerdeki ihlallerde cesur biçimde dillendiriyoruz. Bunu yaparken kendi yönettiğimiz kurumlarda buna yol açan politikalar varsa buna karşı durmak ve engel olmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

CHP Sendikalar, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, bugün, Belediye İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Sendika Başkanı Nihat Uyar ile görüştü.

YURDAKUL: "EMEĞE KİM BİR ADIM ATIYORSA BİZ ONA ÜÇ ADIM ATARIZ. HEP BUNU YAPTIK, BUNU YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, görüşmede şu konulara dikkat çekti:

"Olumsuz anlamda en çok sıkıntıyı çeken kesim bizleriz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ülke sıkıntılı, çalışma hayatında gerçekten büyük dert var. Bir defa toplum örgütsüz. Bizim sloganımız, eğitimli ve örgütlü toplum; çağdaş ülke. Ama Türkiye'de maalesef bu yok. Eğitimsiz ve örgütsüz bir toplumuz. Böyle bir toplum oluşumuz ülkeyi idare eden ve etmeye kalkanların işine geliyor. Bunun zararını hep birlikte çekiyoruz. Ağır yükü de emekçiler ve emekçi halk çekiyor, bunun faturasını çok ağır olarak ödüyorlar. Biz yerel yönetimlerde örgütlü bir sendikayız. Siyasetin ve siyasetçinin rengine bakmayız. Ne yaptığına bakarız. Sendikacının partisi olmaz. Sendika, legal veya illegal hiçbir yapının emrinde, güdümünde olmaz. Biz bu değiliz. Biz sendikanın ilkeleri neyse oradan sapmamak için gayret gösteren, uğraş veren, çaba veren, savaşan bir örgütüz. Emeğe kim bir adım atıyorsa biz ona üç adım atarız. Hep bunu yaptık, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Biz AKP'li belediyelerde de örgütlüyüz, CHP'li belediyelerde de örgütlüyüz, MHP'li belediyelerde de örgütlüyüz, HDP'li belediyelerde de örgütlüyüz. Bunlarda işçiye, çalışana, emeğe saygı gösterenleri kucaklıyoruz, başımızın üzerinde, oy verdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Emeğe, insana saygısı olmayan hangi siyasi oluşum, siyasi parti olursa olsun ona da oy verdirmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz greve çıkmak istemiyoruz. Bir işçi greve çıkmayı asla istemez. Bunun ne kadar zor, meşakkatli, zahmetli, maliyetli bir iş olduğunu bilir. Ama bizi greve zorluyorlar. Zorlarlarsa da grevden kaçmayız, ne pahasına olursa olsun bedelini öderiz."

UYAR: "İNSANLARIN SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜ, ÖRGÜTLENME HAKLARI VE BUNUN GASBI KONUSUNU HER PLATFORMDA CESUR BİÇİMDE DİLLENDİRİYORUZ"

CHP'li Uyar, şunları söyledi:

"Emek kitleleri bu işin bedelini ve ülkenin koşullarının ağırlığını üstlenen kesim. Sadece sizin sendikanız değil, bizim belediyelerimizde örgütlü başka sendikaların da talepleri ve uzlaşamama halinde şikayetleri oluyor. Biz burada bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ekseriyetle belediyenin mali yapısını da bozmadan çalışanları enflasyona ezdirmeme noktasında bir tavır almaya çalışıyorlar. Sizi greve çıkarmamak için elimizden gelen tüm sorumluluğu almaya hazırız. İnsanların sendikal özgürlüğü, örgütlenme hakları ve bunun gasbı konusunu her platformda, başka yerlerdeki ihlallerde cesur biçimde dillendiriyoruz. Bunu yaparken kendi yönettiğimiz kurumlarda buna yol açan politikalar varsa buna karşı durmak ve engel olmak bizim boynumuzun borcudur. O noktada da samimiyetimizden şüpheniz olmasın."

"TEMMUZ AYINDA YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, 11 BİN 400 LİRA, BUGÜNKÜ ENFLASYON VERİSİYLE 9 BİN SEVİYESİNE ÇEKİLDİ"

Uyar, ANKA Haber Ajansı'nın "TÜİK'in geçtiğimiz saatlerde açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yüzde 58 rakamı, hükümetin yıl sonu için tahmin ettiği rakamdı. Fakat daha 8'inci ayın sonunda yılın üçte ikisinde bu orana ulaşıldı. Ne yazık ki yıl sonunda, aralık ayının sonunda, ocak ayında elimize geçecek verilerde enflasyonun yüzde 70-75 seviyelerine çıkması işten bile olmayacak. Enflasyonun emek kesimine şöyle bir etkisi var: Temmuz ayında yeni belirlenen asgari ücret, 11 bin 400 lira, bugünkü enflasyon verisiyle 9 bin seviyesine çekildi. Memurlarla ilgili de seçimden önce defaatle dile getirdikleri 22 bin sözünü zaten tutamadılar. Asgari ücrette de sözlerini tutamamışlardı. 500 dolar gibi bir söylemleri vardı. Şu an o 500 doların yerinde yeller esiyor. Vermiş oldukları asgari ücret de reelde zaten 11 bin 500 liranın çok altına düştü. Bugün memurların maaşı da en düşük taban fiyatı olarak 20 bin 300 seviyesinde. Orada da 3 bin TL'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz. Reelde alınan ücretler, TÜİK'in bugünkü açıklanan verileriyle eriyip gitti. Emeğiyle geçinen yurttaşların elinde hiçbir şey kalmadı. Bir sonraki ayda da bunun istikrarlı bir şekilde devam edeceği; yani aslında hükümetin üstüne basa basa istikrardan söz ettiği şeyin istikrarlı bir şekilde emekçinin kazancını ve onların hayatını, direncini eritmekten başka bir şey olmadığını görüyoruz. Bu açıklanan sadece devletin resmi verisi. Başkan, sohbetimizin bir kısmında bunun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söylemişti. ENAG da bir veri açıkladı, o da yüzde 128 civarında. Yani devletin verisiyle ENAG verisi arasında 69 puanlık bir fark var. Realiteden ne kadar uzak bir açıklama olduğunu görüyoruz. Umuyorum ama umduğumuzu da bulamayacağız, çok daha zor günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Emek kesimiyle dayanışmaya, mücadelemizi sürdürmeye, omuz omuza durmaya devam edeceğiz.

YURDAKUL: "EMEKÇİ HALKIN ASGARİ ÜCRET TESPİTİ SOKAKTA OLUYOR. PATATESTE, DOMATESTE, BİBERDE OLUYOR"

Yurdakul'un ağustos ayı enflasyon verileri değerlendirmesi ise şöyle:

"Bunlar inanın orta oyunları oynuyorlar. Komisyon falan yok ortada. Bir ailede, bir ebeveyn bir de çocuğun temel ihtiyaç masraflarını bir hesaplasın TÜİK. İkisinin birleşmesini asgari ücret olarak açıklasınlar. Ama burada bir gerçek var: Emekçi halkın asgari ücret tespiti sokakta oluyor. Patateste, domateste, biberde oluyor. Makarnada, bulgurda, elektrikte, gazda oluyor. Yakıtta, kirada oluyor. Bunlar var mı? Evet, oylar bizden alınıyor. Bunda bizim, çalışanın kabahati yok mu? Çok var, işçiler, çalışanlar, sendikalar olarak bütün kabahat bizim zaten. Demek ki biz oraya yasa yapıcıları, ülkenin tümünü kucaklayacak anlayışta insanları oraya gönderemiyoruz ki adaletli bir yasal düzenleme olmuyor. Yıllardan beri söylüyorum, çalışma hayatını 1980 darbesini yapan o faşist generallerden daha geriye götürdüler. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödemeliyiz ve geleceği kurtarmalıyız. Emekten, emekçiden, alın terinden yanayım diyen siyasi anlayaşın da bu söylemini uygulamada yerine getirmesini istiyorum."