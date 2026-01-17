Haberler

Harmandalı için 'yeşil alan' çağrısı

Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Halk, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeşil alana çevrilmesi için toplandı ve yetkililere seslendi. Eski muhtar Dursun Ali Kazar, çöplüğün kapandığının resmi olarak duyurulmasını talep etti.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeşil alana çevrilmesini isteyen bölge halkı, bir araya gelerek taleplerini açıkladı.

Çiğli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nin sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dönem kullanılan ve tepki çeken Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeşil alana çevrilmesi için bir araya geldi. Mahalleli, bölgenin şimdiki halini ve nasıl olmasını istediklerini gösteren fotoğrafların yer aldığı bir pankart açtı. Topluluk adına açıklama yapan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Harmandalı çöplüğü kapandı ama yetkililerden resmi açıklama gelmedi. Biz 'Harmandalı'ya artık çöp gelmeyecek' demelerini bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu alana artık çöp depolamak istemediklerini söyledi. Ama ne yazık ki aldığımız duyumlara göre 10 gün sonra çöp gelme ihtimali bulunuyormuş" dedi.

'HUKUKSAL MÜCADELE NİHAYET SONA ERDİ'

Ahmetefendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş ise "Yaklaşık 18-19 yıldır bu bölgedeki çöple ilgili mücadelemiz var. 5 Mayıs 2025'te Dursun Ali kardeşimizin hukuksal mücadelesi nihayet sona erdi. Danıştay 4'üncü Dairesi, 'Harmandalı çöpü çevreye ve halka tehlike arz ediyor' diyerek kapatılması noktasında kararını verdi. 18 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi çöplüğün kapatılacağını duyurmuş ve alanın kent ormanına dönüşmesine ilişkin broşür dağıtmıştı ancak karara kadar bu rezalet devam etti. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza artık çöp dökümüne izin vermedikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Burada bizler değil, Çiğli Belediyesi'nin başkanı olmalıydı. Çiğli'nin meclis üyeleri olmalıydı. Çiğli'deki dernekler, STK'lar, örgütleri, odalar olmalıydı. Bugün herkes politik davranıyor. Harmandalı halkının sesini kimse duymak istemiyor" diye konuştu. Baytaş, bölgenin yeşillendirilmesini istediklerini de söyledi. Açıklamanın sonunda mahalle halkı, davul zurna eşliğinde tepkilerini gösterip, sessizce dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

