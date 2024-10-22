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Polisten kaçan suçluyu çelme takarak durdurdu

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Kayseri'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle 2 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.P. (24), 2 araca çarptıktan sonra otomobilinden inip koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir kişinin taktığı çelmeyle yere yığılan E.P., polis tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

E.P.'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca E.P.'nin, yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Polisten kaçmaya çalışan suçluyu çelme takarak durdurdu

PARA CEZASI DA YEDİ

Firari hükümlüye, trafiği tehlikeye düşürdüğü için toplam 28 bin 150 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.P., polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçmaya çalışan suçluyu çelme takarak durdurdu

Polisten kaçan suçluyu çelme takarak durdurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Bozkurtlar Diriliyor:

Karşidan zaten Guven timleri geliyomus ama yinede kim yaptiysa Ayagina saglik polisimize hep destek tam destek.

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Volkan Cetin:

helal olsun

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