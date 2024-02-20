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Hanau katliamı kurbanları Berlin'de anıldı, olaylar çıktı

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4 yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere, katledilen 9 göçmen kökenli kişi Berlin'de anıldı. Anma törenlerinde olaylar çıktı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

- Hanau katliamı kurbanları, 4. yıl dönümünde Berlin'de anıldı

Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı

BERLİN - 4 yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere, katledilen 9 göçmen kökenli kişi Berlin'de anıldı. Akşamüzeri gerçekleştirilen anma programından sonra, ırkçı saldırıyı kınayan bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte polisle göstericiler arasında arbede yaşandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Anma töreniyle ve konuşmalarla başlayan başkentteki Hanau eylemi sakin başladı. Çoğu gençlerden oluşan kalabalık, Hanau katliamını kınayan pankartlar açtı, Hanau'da ölenler için mumlar yaktılar, fotoğraflarının önüne çiçekler koydular. Yine, Hanau'da hayatını kaybedenlerin isimleri hep bir ağızdan yüksek sesle tek tek okundu. Açılan pankartlarda, "Kabil'den Hanau'ya kadar güvende değiliz", "Hanau Alman öncü kültürü", "Hanau münferit bir olay değil" gibi ifadeler kullanıldı. Daha sonra yürüyüşe geçildi. Göstericiler, ellerinde öldürülenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. Yağan yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşünde, zaman ilerledikçe gerginlik de arttı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polisle göstericiler arasında zaman zaman itiş kakışlar yaşandı. Polis bazı göstericileri gelen tepkilere rağmen gözaltına aldı. Gösteri, kalabalığın dağılmaması üzerine gece geç saatlere kadar devam etti.

Başbakan Olaf Scholz mesaj yayınladı

Başbakan Olaf Scholz, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, Hanau katliamı kurbanlarını andı. Scholz mesajında, "Dört yıl önce, aşırı sağcı bir kişi Hanau'da dokuz kişiyi vahşice öldürdü. Onun dürtüsü nefretti, nedeni ırkçılıktı. Aşırı sağcılar demokrasimize saldırıyor. Vatandaşları dışlamak, hatta kovmak istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz!" açıklamasını yaptı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman da, Hanau katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, bir dizi eleştiri getirdi. Almanya'nın bu olaydan ders almadığını söyledi ve birçok kişinin, kendini devlet ve yetkililer tarafından terk edilmiş hissettiğini belirtti. Olayla ilgili ihmallerin hasır altı edildiğine değinen Ataman, "Yetkililerin böylesi bir olayın tekrar yaşanmaması adına, sonuçlarını net bir biçimde belirleme görevi var. Ama ne yazık ki Almanya bu konuda sınıfta kaldı. Hessen İçişleri Bakanı, belgeli polis ihmallerine rağmen henüz özür bile dilemedi. Hanau kurbanları için resmi bir anma bile yapılmadı" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, dört sene önce Hanau'da yapılan ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları ile diğer kurbanları, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla andı. Burada yapılan açıklamada, "Hanau'da 4 yıl önce gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve tüm kurbanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmakta olduğu bu dönemde, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının güçlendirilmesinde hepimize görev düşmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu

19 Şubat 2020 tarihinde, Tobias Rathjen adındaki ırkçı bir saldırgan, Hanau kentinde iki farklı nargile kafeye yaptığı baskında, Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovic, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Pun ve Said Nasser El Hashemi isimli 9 genç göçmeni tabancayla ateş ederek katletmişti. 43 yaşındaki saldırganın daha sonra evine giderek annesini öldürdüğü ve ardından intihar ettiği açıklandı. O tarihten sonra Hanau katliamı olarak isimlendirilen olay, her yıl dönümünde başta Hanau olmak üzere Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle hatırlanıyor. Katliamın kurbanları anılıyor ve ırkçılık karşıtı protesto eylemleri düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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