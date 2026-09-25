Han Zheng, Sırbistan ile ilişkileri üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını söyledi

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NEW YORK, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, aralarındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek ve iki ülke ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak üzere Sırbistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Han, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu çerçevesinde perşembe günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Vucic'e Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ve iyi dileklerini ileten Han, yıllar boyunca karmaşık ve çalkantılı uluslararası konjonktürde birbirlerine destek olan Çin ve Sırbistan'ın, ülkeler arasındaki dostane ilişkilere güzel bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Han, Çin halkının eski ve iyi bir dostu olan Vucic'in uzun süredir Çin-Sırbistan ilişkilerini geliştirme kararlılığı sergilediğini ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliği yürütülmesini bizzat teşvik ettiğini dile getirdi. Han, Çin-Sırbistan ilişkilerinin, Xi ve Vucic'in stratejik rehberliğinde yeni bir zirveye ulaştığını vurguladı.

Vucic ise Çin'in Xi'nin liderliğinde elde ettiği kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını belirterek, Sırbistan'ın ulusal inşasına sağladığı güçlü destek ve yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını kaydetti.

Çin'in Sırbistan'ın gerçek bir dostu olduğunu vurgulayan Vucic, iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua