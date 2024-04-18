Üye Girişi
Haberler

Hamza Dağ, Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Dağ, yeni dönemde başarılar diledi ve hizmetlerin daha da güzelleşeceğine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İzmir'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağ beraberinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dağ, Acar ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Acar da Dağ ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dağ, daha sonra belediye binasını gezerek belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Buradaki ziyaretin ardından Dağ ve beraberindekiler, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pehlivan'ın çiçekle karşıladığı Dağ, burada belediye personeliyle bir araya geldi.

Personele çalışmalarında başarı dileyen Dağ, yeni dönemde Menemen'in çok daha güzel hizmetlere imza atacağına vurgu yaptı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Hamza Dağ AK Parti Menemen Aliağa İzmir Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title