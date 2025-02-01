Batı Şeria'da aylar sonra kutlama! İsrail 183 esiri serbest bıraktı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu gerçekleşti.

Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı. Daha sonra Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel, Gazze kentindeki Gazze Limanı'nda Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

İSRAİL DE FİLİSTİNLİLERİ SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın ardından İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken, serbest kalan esirler Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

KUTLAMA YAPILDI

Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a geldi.

3 İSRAİLLİYE KARŞI 183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

2023'TEN BU YANA HAPİSTELER

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

SERBEST KALAN FİLİSTİNLİLERİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de serbest bırakılan İsrailli esirlerin iyi durumda olmasının Hamasın değerlerini kanıtladığı belirtildi. Açıklamada, "Düşman esirlerinin fiziki ve psikolojik durumlarının iyi olması, direnişimizin değerlerini ve esirlere karşı ahlaki bağlılığımızı kanıtlıyor. Oysa cani işgalciler (İsrail), hapishanelerde esirlerimize karşı en iğrenç ihlalleri gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ TASAK SÜRECİ

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest bırakılmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı.