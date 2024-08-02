Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazları Kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazları kılındı.

Başkent Beyrut'taki Sabra ve Şatila Kampı'na yakın Ali İbn Talib Camisi'nde toplanan Lübnan'daki binlerce Filistinli ve Lübnanlı vatandaşlar, Heniyye ve beraberinde öldürülen Vesim Ebu Şaban için saf tuttu.

Cuma namazını müteakiben kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve Şaban için dualar edildi. Ardından fotoğraflarının yer aldığı temsili tabutlar, Filistin ve Hamas bayrakları ile omuzlarda taşındı.

Heniyye'nin temsili tabutu kadınların da eşliğinde Sabra ve Şatilla'daki "Filistin Şehitleri" mezarlığına kadar götürüldü.

Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın Sayda, Trablusşam ve Bekaa kentlerindeki birçok mescitte gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.