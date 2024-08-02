Üye Girişi
Haberler

Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazları Kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer şehirlerde gıyabi cenaze namazları düzenlendi. Binlerce Filistinli ve Lübnanlı vatandaşlar, Heniyye ve beraberinde öldürülen Vesim Ebu Şaban için dua etti. Heniyye'nin temsili tabutu, Sabra ve Şatilla'daki mezarlığa kadar taşındı. Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazları kılındı.

Başkent Beyrut'taki Sabra ve Şatila Kampı'na yakın Ali İbn Talib Camisi'nde toplanan Lübnan'daki binlerce Filistinli ve Lübnanlı vatandaşlar, Heniyye ve beraberinde öldürülen Vesim Ebu Şaban için saf tuttu.

Cuma namazını müteakiben kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve Şaban için dualar edildi. Ardından fotoğraflarının yer aldığı temsili tabutlar, Filistin ve Hamas bayrakları ile omuzlarda taşındı.

Heniyye'nin temsili tabutu kadınların da eşliğinde Sabra ve Şatilla'daki "Filistin Şehitleri" mezarlığına kadar götürüldü.

Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın Sayda, Trablusşam ve Bekaa kentlerindeki birçok mescitte gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Beyrut Lübnan Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı? BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir? Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar! Türkiye'de neden bayraklar yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title