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Hamaney: Siyonist Rejime Karşı Cevap Vermeye Devam Edeceğiz

Hamaney: Siyonist Rejime Karşı Cevap Vermeye Devam Edeceğiz
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İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamaney, İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini ve Müslüman ülkelerin birliği için çağrıda bulundu.

(TAHRAN - ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından verdiği cuma hutbesinde konuşan İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İsrail ile tırmanan gerilime ilişkin "Görevimizi yerine getirmekte tereddüt etmeyeceğiz ancak aceleci de davranmayacağız"dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve beraberindeki İranlı komutanları anmak için cuma hutbesi öncesinde düzenlenen törene katıldı.

Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez cuma hutbesi verdi. İsrail ile gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "İran'ın düşmanları aynı zamanda Yemen'in, Mısır'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, ve Filistin'in de düşmanlarıdır... Düşmanlarımız bizi ayrıştırmaya çalışıyor" dedi. Hamaney, bölgedeki İslam ülkelerine "safları sıklaştırma" çağrısı yaptı.

Ali Hamaney, İran'ın salı akşamı İsrail topraklarını hedef alarak yaklaşık 180 balistik füze ile düzenlediği saldırıya ilişkin "Bu, siyonist rejimin işlediği cinayetlere karşı vereceğimiz en küçük cevaptı... İleride gerekirse tekrarlayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın Dini Lideri, 7 Ekim 2023 saldırılarına da değinerek, 1139 İsrailli'nin hayatını kaybettiği saldırıları düzenleyen Hamas'ın haklı olduğunu ve meşru bir eylemde bulunduğunu söyledi.

Lübnan'a ilişkin değerlendirmeler

İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanan Hamaney, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hamaney, "Lübnan'ı kimse direnişe dahil olduğu için eleştiremez.. Bu yasal ve meşru bir harekettir" dedi.

Hamaney, açıklamasının ilk bölümünde Farsça konuşurken öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ve Lübnan ile ilgili kısmına Arapça sözlerle devam etti. Lübnan ve Hizbullah'a umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Hamaney, "İsrail, Hizbullah ve Hamas güçlerine zarar veremediği için, terör ve bombalama yoluyla savunmasız  sivilleri öldürmeyi başarı olarak adlandırmakta... Siyonist rejime indirilen her darbe insanlığa büyük bir yardımda bulunmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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