Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Protestolara ilişkin açıklamada bulunan İran dini lideri Hamaney, "Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın, isyancılara tolerans yok. İran ilkelerinden geri adım atmayacak" dedi.

  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda 42 kişi hayatını kaybetti.
  • İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestoculara tolerans olmadığını ve İran'ın ilkelerinden geri adım atmayacağını belirtti.
  • Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak tarihlerinde İran'a planlanan 17 seferi iptal etti.

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Günlerdir süren eylemlerde 42 kişi hayatını kaybetti.

"TRUMP'I MEMNUN ETMEK İSTİYORLAR"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolara ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Kamu malına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen isyancılar var. Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın, isyancılara tolerans yok. İran ilkelerinden geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENDİ

Öte yandan; protestolar 12'nci gününde daha da şiddetlendi. Başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa indi, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi. Gürgan'da valilik binası ateşe verilirken, Tahran'da polis araçları yakıldı.

TRUMP, İRAN'A YAPTIĞI UYARIYI HATIRLATTI

Fox News televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran'da süren kitlesel protesto gösterilerine ilişkin, "Geçmişte protestoculara ateş ettiler. Ben de eğer bunu yaparlarsa onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledim. Şu ana kadar, büyük oranda bunu yapmadılar. Mevcut rejimi devirmeye yönelik istek ise inanılmaz düzeyde" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN FARSÇA DESTEK PAYLAŞIMI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda İran'daki protestolara destek verilerek, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı.

THY'DEN İRAN SEFERLERİNE İPTAL

Bölgede tansiyon gittikçe yükselirken Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
