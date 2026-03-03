Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırılarda hayatını kaybetti. Ölümü nedeniyle İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edilen Hamaney'in cenaze programı belli oldu.

Ali Hamaney, doğum yeri olan Meşhed kentinde cuma günü defnedilecek. İran'ın kutsal şehirlerinden biri olan Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

AZERBAYCAN TÜRKÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

19 Nisan 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'de dünyaya gelen Hamaney'in babası Ayetullah Cevad Hamaney, Azerbaycan kökenli bir din adamıydı. Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu.

Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür oldu.

37 YILDIR İRAN'IN EN GÜÇLÜ İSMİ

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında yer alan Ali Hamaney, siyasi kariyerinde İran'ın iç ve dış politikasında önemli izler bıraktı.

MEŞHED KENTİNİN ÖNEMİ

İran'ın ikinci en büyük şehri olan Meşhed, ülkenin kutsal noktalarından biri olarak görülüyor. Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza'nın türbesinin burada bulunması. İran'da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Şehrin Sanabad olan adı daha sonra "İmam Rıza'nın şehit düştüğü yer" anlamına gelen "Meşhed-i İmam Rıza" olarak değiştirildi; halihazırda ise kısaca "Meşhed" olarak biliniyor.