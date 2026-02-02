Omuzladığı yükler onu doktorluğa taşıdı, alaylara rağmen vazgeçmedi

Gençlik yıllarında tamircilikten hamallığa iş hayatının her alanında çalışıp doktor olmayı başaran Doktor Muhammet Bilici'nin hayat hikayesi, azmin ve kararlılığın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kanıtlayarak sosyal medyada milyonlarca kişinin kalbine dokundu.

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir İç Hastalıkları ve Obezite Uzmanı Doktor Muhammet Bilici, 4 çocuklu bir ailenin tek oğlu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi.

Doktor Bilici, teknisyen babasının yanında "hayat tecrübesi" kazanmak için küçük yaşlarından itibaren televizyon tamirciliği, suculuk ve elektrikçilik gibi pek çok farklı sektörde ter döktü.

Hayatındaki en unutulmaz iş tecrübesi olan hamallık, onun için gerçek bir dönüm noktası oldu. Henüz 55 kiloyken omuzladığı 150 kilogramlık ağır yükler ve zorlu fiziksel koşullar, doktorluk hayaline giden yoldaki azmini daha da perçinledi.

İş yerindeki "Bu tiple doktor mu olacaksın?" söylemlerine aldırış etmeden, pes etmeden çalışan Bilici, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve başarıyla tamamladı.

Kazandığı hayat tecrübelerini unutmadan mesleğinde birçok başarıya ve ödüle layık görülen Bilici, bu süreci sosyal medyada "Hamallıktan Doktorluğa" başlığıyla anlattı.

Bilici'nin paylaştığı hikayesi milyonlarca insanların kalbine dokunurken, azmin, kararlılığın ve çalışma disiplininin en zorlu şartları bile nasıl büyük bir başarıya dönüştürebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Dr. Bilici, yaşam hikayesini ve sosyal medyada paylaştığı videosuna gelen tepkileri AA muhabirine anlattı.

"Sen doktor olamazsın"

"Hayatı öğrenmek" için küçük yaştan itibaren hem babasıyla birlikte hem de yalnız başına onlarca farklı işte çalıştığını söyleyen Bilici, "İlkokul beşinci sınıftan üniversite sınavına kadar her yaz tatili çalıştım. Bir sene kasaplık yaptım, sonra televizyon tamirciliği, suculuk, elektrikçilik, bir sürü farklı sektörlerde çalıştım." diye konuştu.

Bilici, hayatında dönüm noktası olan işin ise hamallık olduğunu belirterek, "3 yaz hamallık yaptım. Tabii o dönem çalıştığımız zaman iş hayatı biraz yorucu ve ağırdı. Oranın zorluğunu görünce okumak bana daha kolay geldi açıkçası. Sonra okumaya karar verdim ve Allah'a şükür tıp fakültesini kazandım. 50-55 kiloyken 150 kiloya varan çuvallar kaldırıyordum. Gerçekten zor zamanlardı." dedi.

Bilici hamallığın fiziksel zorluğu kadar psikolojik etkilerinin de olduğunu anlattı. O dönemde bir yandan da doktor olmak için çalıştığını kaydeden Bilici, "O zaman bir akran zorbalığı da yaşıyordum ama tabii o zamanlar kimse bunun akran zorbalığı olduğunu bilmiyordu. Benimle dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki: 'Sen doktor olamazsın, işte bu tiple mi doktor olacaksın?' Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.

Bilici, doktor olduktan sonra hayatlara dokunmak ve güzel bir örnek olmak için çalıştığını söyledi.

"Motivasyon olması için paylaştım"

Bazı arkadaşlarının hamallık geçmişine inanmaması üzerine eski iş yerine gidip un çuvallarını tekrar sırtlayan Bilici, o anları hayat hikayesiyle birlikte sosyal medyada paylaştığını belirtti.

Bilici o videoya gelen tepkileri ise şu sözlerle anlattı:

"O videoyu insanlara örnek ve motivasyon olması için paylaşmıştım. İnsan bir şey ister ve çalışırsa Allah da nasip ederse her şeyi başarabilir. Yeter ki pes etmesinler. Videonun altına bir sürü olumlu yorum yapılmış. 'Oğlumuza motivasyon kaynağı oldunuz', 'Bize ilham verdiniz' falan diye bir sürü güzel yorumlar geldi. Milyonlarca izlendi. 'Hocam fıtıklarda sorun yoktur umarım', 'Madem hamallıkta bu kadar iyiydin niye doktorluğu seçtin' diye eğlenceli, komik yorumlar da geldi."

Bilici yorumların kendini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bence insanların böyle başarı hikayelerine ihtiyacı var. Benim gibi binlerce başarı hikayesi var. Yani böyle en dipten gelip en yukarılara gelen. Ailemiz orada bizi hem hayatı öğrenmemiz için hem tecrübe kazanalım diye böyle bir iş temposuna vermişlerdi. Mesela ben o hamallık yaptığım dönemde tuvalet temizlemeyi de öğrendim, çay demlemeyi de öğrendim, temizlik yapmayı da öğrendim, bankaya gidip para yatırmayı, para çekmeyi de. Hani hem ağır işleri hem de bir sürü hayata dair tecrübe edinmiş oldum." ifadelerini kullandı.