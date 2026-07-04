17 yaşındaki Lara, İngiltere'deki 5 müzik okulundan kabul aldı

ANKARA'da halk dansçısı 17 yaşındaki Lara Mutlu (17), lise eğitiminin ardından İngiltere'de başvurduğu 5 okuldan da kabul aldı. Mutlu, 5 okul arasından University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) bünyesindeki Müzikal Tiyatro Bölümü'nü seçti.

Lara Mutlu, ailesinin küçük yaştan itibaren sanata olan yeteneğini fark edip, yönlendirmesiyle 3 yaşında bale eğitimi almaya başladı. 7 yaşında ise eğitim gördüğü kolejin halk dansları topluluğuna katıldı. Halk danslarında kendisini geliştiren Lara, halay, zeybek, horon gibi dansların yanında modern dansta da başarısıyla dikkat çekti. Piyano ve tiyatro eğitimi de alan ve 3 yıldır profesyonel tiyatro ekibiyle sahne alan Lara, okulun halk dansları topluluğu ile yurt içi ve yurt dışında birçok gösteriye katıldı. Yurt dışında İspanya, Estonya ve Fas'ta turnelere katılan Lara, lise eğitimini bu yıl tamamlaması ardından üniversite eğitimi için İngiltere'de 5 okula başvurdu. 5 okuldan da kabul alan Lara, University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) bünyesindeki Müzikal Tiyatro Bölümü'nü seçti.

'EN BÜYÜK TUTKUM DANS'

Lara Mutlu, en büyük tutkusunun dans olduğunu söyleyerek, "Dans serüvenim anne karnımdan beri devam ediyor diyebilirim. Annemler hep bana anlatır, 'Sen küçükken anne karnında bile müzik duyduğunda, her zaman kıpır kıpırdın, hareket ederdin, her zaman o ilgiyi, o alkışı bizden isterdin' derler. İlkokula başladığımda okulun dans topluluğuna katıldım. Yurt dışında İspanya'ya, Estonya'ya 2 kez de Fas'a gittim. Bunlar benim için eşsiz deneyimlerdi. Oralarda güzel arkadaşlıklar ve anılar biriktirdim. Yurt dışında ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyor olmak da ayrı bir gururdu bizim için. Çünkü Türk kültürü insanlara çok ayrı bir hava katıyor bence. Yurtdışında herkes kültürümüze çok ilgi duyuyor" dedi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SAHNEDE OLMAK'

Lara Mutlu, halk danslarının yanında aynı zamanda modern dansla da ilgilendiğini anlatarak, "Birkaç yıl önce fark ettim ki kendi gelişimimi hem dans hem de başka sanat dalları üzerinden ilerletmek istiyorum. Çünkü benim için asıl önemli olan sahnede olmaktı. 3 yıl önce de tiyatro ile tanıştım. Tiyatro sanat dalında kendimi geliştirmek üzere yola koyuldum. ve 3 yıldır da profesyonel bir tiyatro ekibi ile birlikte sahne alıyorum. 3 yaşındayken dansla birlikte piyanoya da başlamıştım. Piyano ve müzik aleti çalmak özellikle küçük yaştan itibaren çalmak müzik kulağını çok geliştiren bir şey olduğunu zaten biliyordum. Müzik kulağımın da gelişmesinde bunun etkili olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM'

Londra'da Müzikal Tiyatro Bölümünden kabul almanın uzun süredir hayali olduğunu söyleyen Mutlu, "Bu yıl benim için inanılmaz duygular içerisine girdiğim bir serüven oldu. İngiltere'de 5 tane okula başvurdum. 5'inden de kabul aldım. Gelecek sene Londra'da eğitimime başlayacağım. Bir hayale tutunmak, her zaman o hayalin peşinden gitmek ve kendine güvenmek, yapabileceğine inanmak çok önemli. Kabul edildiğime dair ilk haberi aldığımda bu benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Bundan sonraki süreçte hedefim Türkiye'yi dünyanın her yerinde temsil etmek. Bir tiyatrocu, bir sanatçı, bir dansçı olarak ülkem adına profesyonel müzikallerde yer alabilmek ve her zaman ülkemi gururlandırmak en büyük hedeflerimden birisi" ifadelerini kullandı.

'LARA GURUR KAYNAĞIMIZ'

Kolejin Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Engin Akgün ise "Lara ile kulüp derslerinde başlayan yolculuğumuz şimdiye uzanan bir yolculuk oldu. Kendisi ile 12 yıllık bir sürecimiz oldu. Lara'nın çok güzel bir özelliği vardı. Hedefine kitlenmiş bir öğrenci gördük biz. Çok küçük yaşta olmasına rağmen sanata yatkın olduğunu görmüştük. Londra'daki okulu kazanması bizim için çok değerli. Lara'nın topluluğumuza, okulumuza ve ülkemize bir gurur kaynağı olduğunu söylemek isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı