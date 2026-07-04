Tıra arkadan çarpan otomobil preslendi: Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'de D100 Karayolu'nda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü ile babası hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı