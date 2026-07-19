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Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
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Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında Gine-Bissau bayraklı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 18 kişilik gemi mürettebatından 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Koretskyi, Odessa Limanı açıklarında Rusya'nın Gine-Bissau bayraklı yük gemisine saldırısında 5 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 denizcinin kurtarıldığını açıkladı.

RUSYA'DAN YÜK GEMİSİNE SALDIRISI

Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden bir yük gemisine saldırı düzenledi. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau bayraklı geminin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını ve gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda gemide büyük çaplı yangın çıktığını belirten Koretskyi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma çalışmaları başlattığını ve 2'si yaralı 8 denizciyi başarılı bir şekilde kurtardığını söyledi. Koretskyi, 5 denizciden ise hala haber alınamadığını ifade etti. Başbakan Koretskyi, kurtarma ekiplerinin ikinci bir saldırı riski nedeniyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığını ancak gemideki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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