Haberler

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Güncelleme:
Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyorken teröristler kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı.

  • Halep'te YPG/SDG unsurları, tahliye uzlaşısını kabul etmelerine rağmen güvenlik güçlerine ateş açtı.
  • YPG/SDG unsurları, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ediyor.
  • ABD, Halep'te 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalışıyor.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açtı.

ÇEKİLMEYİ KABUL ETMİYORLAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, örgütün bazı unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.

ABD ATEŞKES UZASIN İSTİYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti. ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti. Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ŞARA, AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bölgede çatışmalar devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti. Ziyaret, aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu düzeydeki AB yetkililerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıvedat cici :

otobüsler umarım doluydu birbirlerini temizlesinler

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİncir agacı:

İsrail askerleriyle savaşmaya cesaret edemeyenler gelmiş burda yorum yazıyor boş boş

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Şifonistlerden yardım uman ve bir an önce kucaklarına oturmak için can atanlarda bu sitede yorum yazıyor, içini serin tut onlarda sıra gelecek)))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDrej urfa:

bu işte bir iş var

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

şerefsiz yalancı haber sitesi seni..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıprnszn465q:

bunlar gerçekten çok farklı bir yapı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

