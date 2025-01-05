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Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı

Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
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Suriye'nin Halep ilinde, devrik Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulundu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde başlayan arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Halep'te Yeni Toplu Mezar Bulundu

CESET KALINTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.
Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Halep'te Yeni Toplu Mezar Bulundu

HOLA BÖLGESİNDE DE BULUNMUŞTU

Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

Halep'te Yeni Toplu Mezar Bulundu

SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Halep'te Yeni Toplu Mezar Bulundu

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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