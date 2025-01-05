Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Suriye'nin Halep ilinde, devrik Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulundu.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde başlayan arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
CESET KALINTILARI ORTAYA ÇIKARILDI
Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.
Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.
HOLA BÖLGESİNDE DE BULUNMUŞTU
Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.
SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR
Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.