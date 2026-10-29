Halep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Suriye'nin Halep kentinde resepsiyon düzenlendi.

Halep'teki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, askeri, ekonomi ve eğitim ataşeleri ile konsolosluk personeli ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyona, Halep Vali Yardımcısı Ali Hannura, milletvekilleri Mihed İsa, Rengin Abdo, Abdulkadir Hoca, Tarık Sulo Cevizci ve Ammar Tavuz, Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölgesi Sorumlusu Fehim İsa, Halep Ziraat Odası Başkanı Muhammed Şeyh Said Alkar ve oda üyelerinin yanı sıra Hristiyan toplumunun dini liderleri, azınlık temsilcileri ile eğitim, sağlık, iş, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü Suriyeli dostları ve Türk vatandaşlarıyla birlikte kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Halep Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçtiğini belirten Cengiz, "Halep'te Cumhuriyet Bayramımızı 15 yıl aradan sonra yeniden kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz." dedi.

Cengiz, başkonsolosluğun yeniden teşkil edildiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde Suriyeli dostlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte kucaklaşarak bayramımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte emeği geçen ve kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarına şükranlarını sundu.

Cengiz, başkonsolosluğun yeniden faaliyete geçirilmesi ve Halep'in yeniden imarı sürecinde işbirliği yaptıkları tüm kurumlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA