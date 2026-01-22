Firari hükümlü sokakta yürürken yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Niyazi G. (59), jandarma ekiplerince sokakta yürürken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.'yi Cerrah Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Niyazi G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.