Firari hükümlü sokakta yürürken yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Niyazi G., jandarma ekipleri tarafından sokakta yürürken yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Niyazi G. (59), jandarma ekiplerince sokakta yürürken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.'yi Cerrah Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Niyazi G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

